GibranKu Institute Gelar Dialog Publik pada Momentum Peringatan 97 Tahun Sumpah Pemuda

jpnn.com, JAKARTA - GibranKu Institute yang merupakan platform edukasi kepemudaan mengadakan dialog publik bertema “Kepemimpinan Inklusif dan Transformatif Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045” di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dialog publik ini digelar berkenaan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025.

Ketua Umum GibranKu Ananta Agung Junaedy mengatakan dialog publik perdana ini diharapkan dapat menjadi wadah edukasi kepada generasi muda untuk mempersiapkan diri menyongsong indonesia emas 2045.

“Prinsipnya dialog publik ini kami adakan untuk menstimulus diskursus publik yang lebih konstruktif dalam konteks pendidikan, ekonomi dan politik kepemudaan,” ujar Bro Edy akrab disapa dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu, 29 Oktober 2025.

Sementara itu, Sekjen GibranKu Pangeran Mangkubumi juga menambahkan bila dialog publik ini merupakan upaya untuk memberi basis kesadaran generasi muda dalam melihat sejauh apa keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengaktualisasi program-program kerakyatannya.

“Harus kita akui sekaligus apresiasi, pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah melakukan langkah akselerasi untuk mewujudkan Asta Citanya. Dan, kami yakin ini adalah sebagai wujud keberpihakan negara yang tidak ingin absen dari setiap sekat kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Pangeran.

Acara ini dihadiri oleh 45 peserta yang datang dari berbagai unsur kepemudaan, mulai dari mahasiswa, profesional, pengusaha hingga akademisi.

Adapun dialog publik ini diisi oleh 3 pemateri, yaitu Pangeran Mangkubumi, Bayu Hermawan dan Arief Gybe yang mengangkat 9 sektor strategis di antaranya: