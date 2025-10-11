Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

GIGI Akhirnya Menghebohkan Krapela

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 07:17 WIB
GIGI Akhirnya Menghebohkan Krapela
Grup musik, GIGI saat showcase Forever In The Air di Krapela, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI sukses menggelar showcase Forever In The Air di Krapela, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10) malam.

Pertunjukan yang diadakan di markas Gen Z itu merupakan perayaan peluncuran album terbaru GIGI yang bertitel Forever In The Air.

Saat showcase, band beranggotakan Armand Maulana, Dewa Budjana, Gusti Hendy, dan Thomas Ramdhan itu membawakan lagu-lagu dari album ke-25 tersebut untuk pertama kali.

GIGI memainkan lagu Jangan, Don't Stop, Tak Semua Sama, Priyayi, Menari-Nari, Semua Kan Terjawab, Masa Itu, Ketika, dan Terbitlah, dengan energik dan kualitas sound yang paripurna. 

Panggung showcase Forever In The Air sangat berbeda dibandingkan dengan konser GIGI biasanya. Sebab, personel GIGI kini beraksi tanpa sekat di hadapan ratusan penonton.

Suasana hangat dan intim pun terasa dalam pertunjukan GIGI kali ini. Hadirin ikut bernyanyi dengan heboh di ruangan yang tidak terlalu besar itu. Beberapa kali vokalis GIGI, Armand Maulana mencoba berinteraksi dan bercanda dengan penonton.

"Ini AC nya benar-benar di atas kepala gue," kata Armand Maulana mengomentari venue Krapela yang tidak terlalu tinggi itu.

Selain itu, Armand Maulana juga menyebutkan bahwa mengadakan showcase GIGI di Krapela tidak lepas dari ide tim JUNI Records.

Grup musik, GIGI sukses menggelar showcase Forever In The Air di Krapela, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10).

