Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Gigi Berlubang Nyut-nyutan, Redakan dengan Menggunakan 8 Pengobatan Alami Ini

Jumat, 27 Februari 2026 – 05:11 WIB
Gigi Berlubang Nyut-nyutan, Redakan dengan Menggunakan 8 Pengobatan Alami Ini - JPNN.COM
Minyak cengkeh. Foto: organicfacts

jpnn.com, JAKARTA - GIGI berlubang merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa mengganggu waktu tidur.

Ingatkah Anda ketika kita masih kecil dan selalu dimarahi karena makan terlalu banyak permen atau cokelat dan selalu diingatkan untuk menggosok gigi sebelum tidur?

Semua upaya ini dilakukan karena orang tua kita tidak ingin kita mengalami gigi berlubang dan kerusakan gigi.

Baca Juga:

Gigi berlubang dan kerusakan gigi merupakan masalah kesehatan mulut yang paling umum.

Gigi berlubang paling sering terjadi pada anak-anak dan orang tua.

Namun, gigi berlubang bisa terjadi pada siapa saja. Gigi berlubang adalah lubang kecil pada gigi yang menyebabkan kerusakan gigi.

Baca Juga:

Gigi berlubang disebabkan oleh bakteri pada permukaan gigi yang menghasilkan asam dari gula.

Bakteri membentuk plak yang sifatnya lengket. Plak ini melepaskan asam yang menghilangkan semua mineral yang ada pada email gigi.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan nyeri akibat gigi berlubang dan salah satunya adalah bawang putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gigi Berlubang  pengobatan alami  oil pulling  air garam 
BERITA GIGI BERLUBANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp