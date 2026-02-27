Gigi Berlubang Nyut-nyutan, Redakan dengan Menggunakan 8 Pengobatan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - GIGI berlubang merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa mengganggu waktu tidur.

Ingatkah Anda ketika kita masih kecil dan selalu dimarahi karena makan terlalu banyak permen atau cokelat dan selalu diingatkan untuk menggosok gigi sebelum tidur?

Semua upaya ini dilakukan karena orang tua kita tidak ingin kita mengalami gigi berlubang dan kerusakan gigi.

Gigi berlubang dan kerusakan gigi merupakan masalah kesehatan mulut yang paling umum.

Gigi berlubang paling sering terjadi pada anak-anak dan orang tua.

Namun, gigi berlubang bisa terjadi pada siapa saja. Gigi berlubang adalah lubang kecil pada gigi yang menyebabkan kerusakan gigi.

Baca Juga: 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Pilek dengan Cepat

Gigi berlubang disebabkan oleh bakteri pada permukaan gigi yang menghasilkan asam dari gula.

Bakteri membentuk plak yang sifatnya lengket. Plak ini melepaskan asam yang menghilangkan semua mineral yang ada pada email gigi.