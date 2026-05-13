GIGI Gelar Tur Spesial ke 3 Kota, Ini Daftar Harga Tiket

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI mengumumkan segera menggelar tur yang bertajuk Forever In The Air Tour ’26.

Tur dalam rangka memperpanjang momentum album Forever In The Air dari GIGI itu akan diadakan pada Juni 2026 di 3 kota.

Kota yang dipilih GIGI untuk tur kali ini yakni Surabaya di Roots Social House pada Sabtu, 6 Juni 2026, Bandung di Roots Resto & Lounge pada Sabtu, 13 Juni 2026, dan Jakarta di Camden Bar Cikini pada Jumat, 23 Juni 2026.

Baca Juga: GIGI Umumkan Rangkaian Forever In The Air Tour 26

Bukan sekadar pertunjukan biasa, Forever In The Air Tour ’26 dikemas secara ekslusif dan lebih intimate untuk memperkuatkedekatan emosional antara personel GIGI dengan GIGIKITA dan audience yang hadir.

Menariknya lagi, GIGI juga merilis album fisik berupa CD yang hanya dijual terbatas dalam kategori tiket Forever Experience.

Jenis tiket tersedia dalam Forever In The Air Tour ’26 yakni General Tiket: Rp 350.000 (Tiket masuk biasa), Forever Experience Tickets: Rp 650.000 (Tiket + Meet and Greet + Ekslusif Forever In The Air CD & Totebag)

Penjualan tiket dibuka dalam 3 periode, yakni pertama GIGIKITA ACCESS Access yaitu sebuah priviledge untuk member GIGIKITA pada 8-9 Mei 2026. Periode kedua Pre-Sale dibuka untuk umum pada 10-11 Mei 2026. Periode ketiga General Sale dibuka untuk umum pada 12-20 Mei 2026.

Setelah 10 tahun tidak mengeluarkan rilisan album, GIGI kembali meluncurkan album baru yang bertajuk Forever In The Air pada Oktober 2025 lalu.