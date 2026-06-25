Gigi Putih Berkilau dengan 5 Cara Alami Ini

Kamis, 25 Juni 2026 – 06:44 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gigi putih berkilau secara alami merupakan impian semua orang.

Namun, ternyata ada beberapa cara memutihkan gigi secara alami yang bisa dilakukan dengan mudah.

Sebelum mencari cara memutihkan gigi, sebaiknya Anda mencari tahu dulu penyebab gigi berwarna kuning agar mendapat solusi yang terbaik untuk kesehatan giginya.

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Beriku cara memutihkan gigi, seperti dilansir laman Genpi.co

1. Cuka Sari Apel

Menggosok gigi dengan menggunakan cuka apel dipercaya bisa memutihkan gigi.

Sementara itu, cara memutihkan gigi dengan cuka apel adalah dengan cara mencampurkan cuka apel dengan air putih lalu digosokkan ke bagian gigi yang berwarna kuning.

Setelah itu, Anda bisa berkumur dan menggunakan pasta gigi untuk membersihkannya.

Namun, Anda perlu sedikit berhati-hati menggunakan cuka apel ke gigi. Pasalnya, cuka apel mengandung cukup banyak asam.