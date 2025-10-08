Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

GIGI Wujudkan Mimpi Lewat Album ke-25, Forever In The Air

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:59 WIB
Grup musik GIGI saat peluncuran album Forever In The Air di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (8/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI akhirnya merilis album terbaru yang bertajuk Forever In The Air.

Album ke-25 tersebut diluncurkan oleh band beranggotakan Armand Maulana, Dewa Budjana, Gusti Hendy, dan Thomas Ramdhan itu setelah 10 tahun tidak merilis karya.

Kehadiran Forever In The Air sebelummya telah dibuka lewat 2 single pertama yang sukses dirilis pada Juli dan Agustus 2025 yakni Menari-nari dan Semua Kan Terjawab.

Album tersebut menjadi penanda eksistensi GIGI di industri musik, dibalut dengan aransemen yang fresh dan matang yang ditumpahkan ke dalam 9 track baru yang dilatarbelakangi dari cerita dan keresahan personel.

"Album ini seperti gairah kembali, sebuah perjalanan setelah puasa 10 tahun. Forever In The Air maknanya untuk selalu ada," kata Thomas Ramdhan, pemain bass GIGI, di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (8/10).

Bukan hanya sekadar album baru, Forever In The Air merupakan perwujudan mimpi bagi GIGI.

Sebab, GIGI akhirnya bisa melakukan proses rekaman di studio legendaris yakni Power Station at Berklee NYC. Banyak musisi dunia seperti Madonna, Bruno Mars, Lady Gaga, Paul McCartney, Rolling Stone, John Mayer, dan lainnya, melahirkan lagu terbaik di studio itu.

"Ini kayak mimpi yang terwujud, di studio legend. Forever In The Air, rekaman ini swasembada banget, pengorbanan banget, ternyata umur itu hanya angka, yang penting spirit," jelas Gusti Hendy, drummer GIGI.

