GIIAS 2026: Aira EV Jadi Bukti Komitmen Wuling Percepat Pertumbuhan Industri EV di RI

jpnn.com, TANGERANG - Wuling Motors (Wuling) kembali berpartisipasi dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan meluncurkan Aira ev pada Rabu (29/7).

Produk terbaru itu ditujukan untuk menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia akan city car EV.

Mengusung tema ‘Wuling Dibangun di Indonesia Untuk Anda’, Wuling berada di Booth 9A Hall 9 ICE BSD City itu juga menghadirkan berbagai inovasi, lini produk unggulan, serta pengalaman interaktif bagi para pengunjung.

Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Wuling selama sembilan tahun di Indonesia.

"Berkat dukungan tersebut, baik secara global maupun di Indonesia, Wuling berhasil mengukuhkan posisinya sebagai Brand No.1 Global Small Electric Vehicle. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia,” ujar Arif.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif dan diikuti oleh perubahan kebutuhan masyarakat terhadap sebuah electric city car.

Hingga Juni 2026, populasi kendaraan listrik di Indonesia telah melampaui 236 ribu unit dengan kontribusi sebesar 16% terhadap total pasar otomotif nasional.