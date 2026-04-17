GIIAS 2026 Digelar Akhir Juli, Ada Beberapa Brand Baru

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang pada 29 Juli-9 Agustus 2026.

Mengusung tema 'Eye of The Future', GIIAS 2026 bakal menampilkan berbagai inovasi modern, mulai dari kendaraan pintar, sistem kendaraan otonomo, dan juga mobilitas ramah lingkungan

Selain itu, pameran tidak hanya menjadi panggung kehadiran kendaraan baru, tetapi juga brand anyar akan melakukan debut di GIIAS 2026.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty mengungkapkan GIIAS 2026 akan menghadirkan deretan merek-merek global yang sangat beragam dari produsen terkemuka Amerika, Eropa, Jepang, Korea, hingga merek-merek baru asal China.

"Hingga Mei 2026, tercatat lebih dari 60 merek otomotif global yang telah mengkonfirmasi keikutsertaannya, mencakup berbagai sektor mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, hingga ratusan merek dari industri otomotif pendukung," ujar Anton pada

Saat ini, beberapa merek lainnya juga masih dalam tahap diskusi untuk berpartisipasi, sehingga masih ada kemungkinan jumlah merek ini akan terus bertambah hingga menjelang waktu penyelenggaraan pameran.

Menurut dia, GIIAS 2026 akan ada enam merek baru yang ikut serta di antaranya BAW, Changan, iCar, Leafmotor, Farizon, dan Changan.

"GIIAS saat ini sudah menjadi salah satu prioritas utama para merek-merek global untuk menjadi ajang memamerkan produk terbaru mereka. Banyak dari produsen besar dunia yang memilih GIIAS sebagai tempat peluncuran pertama produk mereka di Asia Tenggara, bahkan di dunia," tuturnya.