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JPNN.com - Otomotif - Mobil

GIIAS 2026: Harga Geely Coolray Rp 300 Jutaan, Tersedia 2 Varian

Rabu, 29 Juli 2026 – 12:08 WIB
GIIAS 2026: Harga Geely Coolray Rp 300 Jutaan, Tersedia 2 Varian - JPNN.COM
Peluncuran Geely Coolray di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Di tengah penampilan mobil-mobil elektrifikasi pada ajang GIIAS 2026, Geely Auto Indonesia meluncurkan SUV bermesin bensin turbo, Coolray.

"Kehadiran Coolray ditujukan untuk memberikan pilihan yang lebih luas sesuai kebutuhan konsumen Indonesia yang beragam," kata Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, di ICE BSD, Rabu (29/7).

Geely Coolray dipasarkan dalam dua varian, Standard dan Flagship.

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Soal harga, Geely Coolray versi Standard dijual harga Rp 333.000.000 dan Flagship Rp 377.000.000.

Geely Coolray membawa tampilan yang agresif, lewat garis bodi tegas dan proporsi sporty.

Secara dimensi, Coolray memiliki panjang 4.380 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.609 mm.

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Di balik kap, Geely membekali Coolray dengan mesin 1.5 liter turbo DOHC yang menghasilkan tenaga 174 PS dan torsi 290 Nm.

Tenaga disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis 7-percepatan Dual Clutch Transmission (DCT) berteknologi wet clutch.

Di tengah penampilan mobil-mobil elektrifikasi pada ajang GIIAS 2026, Geely Auto Indonesia meluncurkan SUV bermesin bensin turbo, Coolray.

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TAGS   Geely  Geely Coolray  Harga Geely Coolray  GIIAS 2026  spesifikasi Geely Coolray  otomotif 
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