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JPNN.com - Olahraga - Formula 1

GIIAS 2026: Mercedes-Benz Luncurkan Dua Mobil Baru, Ada yang Jadi Safety Car F1

Rabu, 29 Juli 2026 – 18:48 WIB
GIIAS 2026: Mercedes-Benz Luncurkan Dua Mobil Baru, Ada yang Jadi Safety Car F1 - JPNN.COM
CEO Mercedes-Benz Indonesia Donald Rachmat bersama The All New AMG GT 63 dan The new GLC 200. Foto: Mercedes Benz Indonesia.

jpnn.com - Mercedes-Benz Indonesia memanfaatkan panggung GIIAS 2026 untuk memperkenalkan dua model terbarunya kepada publik.

Salah satunya bahkan memiliki status istimewa karena dipercaya menjadi Official FIA Formula One Safety Car, mempertegas DNA performa tinggi yang diusung pabrikan asal Jerman tersebut.

Dua kendaraan yang resmi diluncurkan ialah The all-new Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ dan The new GLC 200 4MATIC.

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Kehadiran keduanya juga menjadi bagian dari perayaan 140 Years of Innovation, menandai perjalanan panjang Mercedes-Benz dalam menghadirkan berbagai terobosan di industri otomotif.

Pada GIIAS 2026, Mercedes-Benz turut mengajak pengunjung menelusuri sejarahnya melalui replika Benz Patent-Motorwagen, mobil pertama di dunia yang menjadi tonggak lahirnya industri otomotif modern.

CEO Mercedes-Benz Indonesia Donald Rachmat mengatakan semangat inovasi yang telah dibangun selama lebih dari satu abad masih menjadi fondasi perusahaan dalam mengembangkan setiap produknya.

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"Selama 140 tahun, Mercedes-Benz telah menghadirkan berbagai inovasi yang membentuk arah perkembangan industri otomotif."

"Melalui The all-new Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ dan The new GLC 200 4MATIC, kami menghadirkan dua interpretasi berbeda dari DNA Mercedes-Benz yang sama, yaitu engineering excellence, inovasi, dan kemewahan," ucap Donald.

Mercedes-Benz Indonesia memanfaatkan panggung GIIAS 2026 untuk memperkenalkan dua model terbarunya kepada publik.

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TAGS   Mercedes-Benz  GIIAS 2026  Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+  Mercedes GLC 200 
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