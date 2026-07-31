GIIAS 2026: Wuling Hadirkan Deretan Inovasi & Program Penjualan Spesial

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Wuling Motors (Wuling) berpartisipasi pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, 30 Juli hingga 9 Agustus.

Bertempat di Booth 9A Hall 9, Wuling menghadirkan jajaran produk lengkap, berbagai aktivitas interaktif, kesempatan test drive, serta beragam promo penjualan menarik selama pameran berlangsung.

“Kami ingin memberikan pengalaman yang lebih lengkap kepada para pengunjung, mulai dari mengenal berbagai inovasi dan teknologi Wuling, mencoba langsung kendaraan di area test drive, hingga menikmati beragam program penjualan yang telah kami siapkan," kata Kharismawan Awangga selaku Sales Director Wuling Motors.

Dia berharap setiap pengunjung dapat menemukan solusi mobilitas yang sesuai dengan kebutuhannya sekaligus merasakan pengalaman bersama Wuling selama pameran berlangsung.

Dalam GIIAS 2026, Wuling menampilkan total 21 unit display yang terdiri dari berbagai lini kendaraan berteknologi ICE, PHEV, dan EV.

Jajaran kendaraan yang dipamerkan meliputi New Alvez, New BinguoEV, Darion EV, Darion PHEV, Eksion EV, Eksion PHEV, dan Mitra EV yang memberikan beragam pilihan mobilitas sesuai kebutuhan konsumen.

Melengkapi lini produk tersebut, Wuling juga secara resmi meluncurkan Aira ev di GIIAS 2026 sebagai kendaraan listrik terbaru yang semakin memperkaya pilihan kendaraan listrik Wuling di Indonesia.

Selain menampilkan jajaran produk unggulan, Wuling juga menghadirkan berbagai pengalaman interaktif yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung selama GIIAS 2026.