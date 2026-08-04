GIIAS 2026: ZEEKR Boyong 4 Model, Tegaskan Standar Baru Mobil Listrik Mewah

jpnn.com, TANGERANG - ZEEKR, brand Tech Luxury dari Geely Group memperkenalkan Zeekr 009 Grand dan 9X pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kedua model ini melengkapi lineup premium ZEEKR 009 dan ZEEKR 7X yang memadukan craftsmanship berkelas, teknologi cerdas, dan kualitas berkendara yang mendukung kenyamanan pengemudi dan penumpang.

Kehadiran keempat model ini menunjukkan cara ZEEKR memaknai kemewahan masa kini: desain berkelas dunia, teknologi modern, dan performa yang seimbang, disajikan dengan fokus pada kenyamanan serta ketenangan di dalam kabin.

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“Di segmen luxury EV, konsumen menjadikan kendaraan sebagai ruang pribadi di tengah kota yang dinamis, tempat untuk kembali tenang, tetap produktif, dan selalu terhubung. Didukung warisan otomotif Geely Group, jaringan manufaktur global, serta pengembangan teknologi di pusat R&D Eropa, ZEEKR menetapkan standar baru Tech Luxury,” ujar Evin Ye, Vice President of Geely Automobile International Corporation.

Di ajang GIIAS 2026, ZEEKR menghadirkan portofolio luxury yang merepresentasikan beragam karakter dan gaya hidup modern, mulai dari MPV mewah untuk perjalanan eksekutif, SUV premium untuk mobilitas sehari-hari, hingga flagship models yang menetapkan standar baru di segmen mobilitas elektrifikasi kelas atas.

ZEEKR 009 menawarkan ruang kabin luas dan kenyamanan tinggi. Tingkat kesenyapan yang dihadirkan juga mendukung mobilitas keluarga maupun kebutuhan profesional.

Desain eksterior yang elegan dipadukan dengan teknologi intuitif untuk menciptakan suasana perjalanan yang tenang dan berkelas bagi pengemudi maupun penumpang.

Mengusung konsep Opulence In Every Moment, ZEEKR 009 dilengkapi Sofaro First-Class Airline Seats yang memberikan dukungan duduk optimal, panoramic OLED display 17 inci untuk kebutuhan hiburan dan informasi, sistem audio Yamaha 30 speaker yang menghadirkan pengalaman audio imersif, serta AR Head-Up Display yang membantu pengemudi tetap fokus tanpa mengganggu pandangan.