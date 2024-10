GIIAS Semarang 2024 Digelar di Muladi Dome Undip, Cek di Sini Harga Tiketnya

jpnn.com, SEMARANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada 23- 27 Oktober 2024 mendatang.



Chief Operating Officer Seven Event Agus Riyadi mengatakan GIIAS akan bertempat di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) Kota Semarang yang dihelat selama lima hari itu.

Menurut dia, GIIAS Semarang 2024 ini akan hadir dengan konsep "New Location, More Brands, and Endless Innovation" dengan fasilitas lebih nyaman di Muladi Dome Undip. Lokasi itu dikatakan memiliki total area mencapai 9.000 meter persegi.



"GIIAS Semarang hadir di venue terbaru dengan area lebih besar, sehingga tahun ini kami dapat mengakomodir antusiasme peserta, untuk membawa berbagai kendaraan dengan teknologi dan inovasi terbaru serta memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung saat menjelajahi area pameran," Agus, Selasa (1/10).



Dengan venue yang lebih besar, GIIAS Semarang akan menghadirkan total merek yang berpartisipasi lebih lengkap dengan total 18 merek kendaraan bermotor.



Adapun peserta yang mengikuti ajang otomotif tahunan itu mulai dari BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, Honda, KIA, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Kemudian Kendaraan komersial yaitu Toyota Commercial, sedangkan kendaraan roda dua akan hadir Alva, Excotic, Pacific dan Polytron.



Selain itu, lebih dari 20 merek industri pendukung juga turut meramaikan GIIAS Semarang 2024.



Dari merek-merek yang berpartisipasi, 6 merek hadir perdana dalam GIIAS Semarang 2024 di antaranya dari kendaraan penumpang yaitu BYD, Citroen, GAC Aion dan MG. Sedangkan dari kendaraan roda dua yaitu Alva dan Polytron.



"Pengunjung dapat menjajal langsung unit kendaraan di area test drive dan test ride yang sudah disediakan pada saat pameran," katanya.



Para pengunjung dapat memanfaatkan promo tiket terbatas yang tersedia secara online melalui aplikasi Auto360:



Flash sale 24 hours buy 1 get 1 akan berlangsung pada 1 Oktober 2024 mulai pukul 17.00 WIB berlaku hanya dalam 24 jam dengan harga tiket spesial senilai Rp 10 ribu berlaku untuk tiket weekend maupun weekday.



Pre-Sale yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2024 dengan harga tiket spesial senilai Rp 10 ribu berlaku untuk tiket weekend maupun weekday.



Selanjutnya, regular tiket secara online melalui aplikasi yang sama yaitu Auto360 akan dapat digunakan pada 12-20 Oktober 2024 dengan harga tiket weekday (Rabu-Jumat) Rp 15 ribu dan Rp 25 ribu untuk weekend (Sabtu-minggu).



Tiket juga tersedia secara on the spot yang dapat di beli pada area pameran dengan harga weekday (Rabu-Jumat) Rp 20 ribu dan Rp 30 ribu pada weekend (Sabtu-Minggu).(mcr5/jpnn)