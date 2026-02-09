GIICOMVEC 2026 Digelar di Lokasi Baru, Ada Area Khusus China Pavilion

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pameran kendaraan komersial Gaikindon Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 akan kembali digelar dengan lokasi baru, yakni Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat pada 8–11 April 2026 mendatan.

Pameran business-to-business (B2B) yang digelar oleh Gaikindo menjadi bagian dari strategi industri otomotif nasional yang sudah diakui secara global.

Pemilihan lokasi baru itu merupakan upaya Gaikindo untuk mengakomodasi antusiasme industri yang kian meningkat serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi para pelaku usaha.

Ketua Umum Gikindo Putu Juli Ardika mengungkapkan pencapaian gemilang sepanjang 2025 tercermin dari total pengiriman kendaraan utuh (CBU) ke 93 negara tujuan yang mencapai 518.212 unit, atau meningkat sebesar 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 472.194 unit.

Dia menyebut sektor kendaraan komersial menyumbangkan hampir 4% dari total ekspor atau sebesar 20.326 unit. Berbagai kategori kendaraan niaga unggulan Indonesia kini menjadi andalan operasional di pasar internasional.

"Pencapaian ekspor yang mencetak rekor di tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa kualitas produksi otomotif Indonesia telah diakui secara global. Peningkatan volume produksi sangat krusial untuk memastikan industri kendaraan Indonesia memiliki basis pasokan yang kuat untuk memenuhi permintaan global yang terus tumbuh, sekaligus memperkokoh posisi kita dalam rantai pasok otomotif dunia," ujar Putu.

Saat ini, angka produksi mobil di Indonesia tercatat berada di kisaran 1,2 juta unit pada 2025. Putu memprediksi akan terus berkembang.

Gaikindo optimistis penyerapan produksi akan dapat memaksimalkan kapasitas produksi industri otomotif Indonesia yang mencapai angka 2.59 juta unit per tahun.