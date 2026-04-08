Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

GIICOMVEC 2026: Foton Meluncurkan Pikap Kabin Ganda Bertenaga Listrik

Rabu, 08 April 2026 – 15:47 WIB
Peluncuran pikap kabin ganda Foton eTUNLAND di GIICOMVEC 2026, JiEXPO, Kemayoran, Jakarta. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Meramaikan GIICOMVEC 2026 di JiExpo Kemayoran, Foton menunjukkan arah baru di pasar kendaraan niaga dengan lineup elektrifikasi.

Foton hadir dengan penawaran solusi mobilitas bisnis yang lebih menyeluruh.

Mengusung tema Electric Strength for Every Journey, Foton membawa sederet kendaraan komersial listrik yang dirancang untuk berbagai kebutuhan operasional.

Baca Juga:

Mulai dari distribusi skala kecil hingga logistik menengah, semuanya diramu untuk menjawab tuntutan efisiensi dan keberlanjutan.

Sorotan utama ada pada lini kendaraan listriknya. Sebut saja eTUNLAND, double cabin bertenaga listrik yang fleksibel untuk kebutuhan bisnis lapangan.

Lalu, eVIEW CONNECT, van listrik untuk mobilitas operasional harian. Di segmen distribusi.

Baca Juga:

Kemudian, eTRUCKMATE untuk angkutan ringan, eMILER untuk kebutuhan logistik menengah, hingga eAUMARK yang menyasar distribusi lebih luas.

Namun, Foton tak berhenti pada kendaraan. Mereka memperkenalkan ekosistem “Easy Move”, sebuah konsep yang mengintegrasikan kendaraan, pengemudi, hingga sistem logistik dalam satu platform.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GIICOMVEC 2026  Foton  Foton eTUNLAND  Foton eMILLER  Foton eTRUCKMATE 
BERITA GIICOMVEC 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp