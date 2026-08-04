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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Gila! Persija Pengin Suci Tanpa Noda Melawan Persib di Semifinal Piala Presiden 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 08:45 WIB
Gila! Persija Pengin Suci Tanpa Noda Melawan Persib di Semifinal Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Bek Persija Jakarta Rio Fahmi. Foto: persija

jpnn.com - BALI - Bek yang juga Kapten Persija saat ini Ilham Rio Fahmi, menargetkan timnya tetap suci tanpa kebobolan saat menghadapi Persib di semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8). Kick off mulai pukul 15.30 WIB.

Rio menyadari bahwa duel semifinal akan berlangsung dengan intensitas tinggi, meski kedua tim belum diperkuat sejumlah bintang yang masih bertugas di Timnas Indonesia.

Karena itu, ia menegaskan fokus utamanya adalah memastikan lini belakang Persija tampil disiplin dan mampu meredam serangan lawan sepanjang pertandingan.

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“Yang pasti seperti keinginan semua pemain bertahan, yaitu meraih clean sheet dan bermain sebaik mungkin,” ujar Rio.

Target yang cukup gila, lantaran selama penyisihan Grup B Piala Presiden 2026, Persija selalu kebobolan di tiga laga dan di sisi lain Persib selalu mencetak gol di tiga pertandingan di Grup A.

Rio pun sejatinya menaruh respek terhadap kualitas Persib. Menurutnya, seluruh pemain lawan memiliki potensi memberikan ancaman sehingga Persija harus tampil fokus sejak menit pertama hingga peluit panjang berbunyi.

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“Tentunya semua pemain dari lawan harus diwaspadai. Kami respek terhadap mereka. Kami pun akan berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik,” kata Rio.

Berbekal persiapan yang terus dimatangkan dan semangat untuk terus berkembang, Rio optimistis Persija mampu memberikan penampilan terbaik di hadapan Persib. (psj/jpnn)

Jangan lupa, ya, hari ini ada semifinal Piala Presiden 2026 Persib vs Persija dan Persebaya vs Arema FC.

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TAGS   semifinal Piala Presiden 2026  Persija  Persib vs Persija  Persib  Piala Presiden 2026 
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