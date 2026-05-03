Gila! Prancis Tantang China di Final Thomas Cup 2026

Minggu, 03 Mei 2026 – 07:52 WIB

jpnn.com - HORSENS – Tiga negara yang pernah menjuarai Piala Thomas, yakni Indonesia, Jepang, dan India takluk di tangan Prancis pada Thomas Cup 2026.

Indonesia (14 kali juara, terakhir 2020) kalah dari Prancis di fase grup.

Jepang (juara 2014) takluk dari Prancis di perempat final.

India (2022) tunduk 0-3 dari Prancis pada semifinal yang digelar di Forum Horsens, Denmark, Minggu (3/5) dini hari WIB.

Prancis yang mengandalkan meratanya kekuatan nomor tunggal (Christo Popov, Alex Lanier, Toma Junior Popov), yang merupakan pemain papan atas menakutkan di BWF Tour, akan menantang juara bertahan China di final malam ini.

China ke final setelah mengalahkan tuan rumah Denmark 3-0 di semifinal.

Baca Juga: Thomas Cup 2026 Bikin Muruah Indonesia di Dunia Bulu Tangkis Hancur

Setelah mengukir rekor pertama kali ke semifinal Thomas Cup, Prancis pun menorehkan sejarah baru; debut di final Piala Thomas. Bisa juara?

Sementara itu, final Uber Cup 2026 mempertemukan dua kekuatan utama putri dunia saat ini, China vs Korea.