Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Gila! Turki Hantam Prancis 3-0, Cek Klasemen VNL 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 – 09:43 WIB
Gila! Turki Hantam Prancis 3-0, Cek Klasemen VNL 2026 - JPNN.COM
Turkiye vs Prancis di Week 1 VNL 2026 Pria. Foto: volleyballworld

jpnn.com - OTTAWA - Turki memberikan kekalahan kedua buat si juara Olimpiade, Prancis, pada Pool 1 Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria yang berlangsung di Ottawa, Kanada.

Pada laga di TD Place Arena, Sabtu (13/6) pagi WIB itu, Turki menang 3-0 (25-23, 27-25, 25-21).

Buat Turki, itu merupakan kemenangan pertama dari dua pertandingan. Pada laga pertama Turki di Week 1, kalah 1-3 dari Amerika Serikat.

Baca Juga:

Turki masih punya dua pertandingan lagi di Week 1 ini, yakni melawan Italia dan tuan rumah Pool 1, Kanada.

Baca Juga:

Sementara itu, Prancis, menelan kekalahan kedua dari tiga laga.

Sebelum dipukul Turki, Prancis kalah 1-3 dari Kanada, dan menang 3-2 dari Italia.

Ada lima tim yang belum terkalahkan di Week 1 VNL 2026. Salah satunya pria-pria Jepang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VNL 2026  klasemen VNL 2026  Turki  turkiye  Prancis 
BERITA VNL 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp