Gila! Turki Hantam Prancis 3-0, Cek Klasemen VNL 2026
Sabtu, 13 Juni 2026 – 09:43 WIB
jpnn.com - OTTAWA - Turki memberikan kekalahan kedua buat si juara Olimpiade, Prancis, pada Pool 1 Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria yang berlangsung di Ottawa, Kanada.
Pada laga di TD Place Arena, Sabtu (13/6) pagi WIB itu, Turki menang 3-0 (25-23, 27-25, 25-21).
Buat Turki, itu merupakan kemenangan pertama dari dua pertandingan. Pada laga pertama Turki di Week 1, kalah 1-3 dari Amerika Serikat.
Turki masih punya dua pertandingan lagi di Week 1 ini, yakni melawan Italia dan tuan rumah Pool 1, Kanada.
Sementara itu, Prancis, menelan kekalahan kedua dari tiga laga.
Sebelum dipukul Turki, Prancis kalah 1-3 dari Kanada, dan menang 3-2 dari Italia.