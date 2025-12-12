Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle

Gilang dan Shandy Pimpin Langsung Penyaluran Bantuan di Lokasi Banjir Sumatra

Jumat, 12 Desember 2025 – 09:45 WIB
Gilang dan Shandy Pimpin Langsung Penyaluran Bantuan di Lokasi Banjir Sumatra. Foto: J99

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Di tengah bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatra, keluarga besar J99 Corp. tak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan.

Melalui gerakan kemanusiaan Glowtong Royong, mereka turun langsung menemui para pengungsi, melanjutkan kolaborasi bersama BAZNAS yang sebelumnya menyalurkan bantuan senilai Rp1 miliar.

Founder J99 Corp., Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari, memimpin rombongan menuju lokasi terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dengan cepat.

“Bismillah, dengan niat baik; kami tidak bisa berdiam diri. Tersayat hati kami, kala setiap hari masih melihat dan mendengar kabar bagaimana saudara-saudara kita masih kesulitan akibat banjir,” ujar Gilang, dalam keterangannya, Jumat (12/12).

Shandy menambahkan bahwa keputusan turun langsung ini lahir dari dorongan banyak pihak di internal J99 Corp., termasuk J99 Foundation, para mitra, hingga brand ambassador yang ikut serta.

“Akses terputus dan bahan kebutuhan pokok sulit didapat. Beruntungnya saya dan Pak Gilang didorong oleh semangat seluruh tim untuk berbuat nyata,” ungkapnya.

Rombongan J99 Corp. bersama BAZNAS menyusuri wilayah terdampak dari Sumatra Utara hingga Aceh Tamiang. Melihat kebutuhan warga yang begitu besar, tim kembali membeli bahan pokok tambahan langsung di lapangan agar distribusi dapat dilakukan dengan cepat.

Para brand ambassador seperti Tarra Budiman, Dimas Ekky, dan King Abdi turut terlibat dalam penyaluran bantuan.

GiRombongan J99 Corp. turun langsung ke lokasi banjir Sumatra untuk menemui dan membantu para pengungsi.

