JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gilang Dirga Ceritakan Kronologi Kepergian Sang Ayah

Rabu, 31 Desember 2025 – 20:40 WIB
Gilang Dirga. Foto: Instagram/gilangdirga

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita tengah dirasakan oleh selebritas Gilang Dirga atas kepergian ayahnya, Wendi Indra untuk selama-lamanya pada Rabu (31/12) dini hari.

Gilang Dirga mengatakan, mendiang ayahnya sempat mengalami serangan jantung beberapa tahun lalu.

Semenjak mengalami serangan jantung itu, kondisi Wendi Indra pun menurun.

"Jadi almarhum itu kan beberapa tahun yang lalu sempat serangan jantung. Sejak itu kondisi tubuhnya melemah. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini memang dia tuh kayak napas saja susah. Jadi, dia struggle juga lah sebetulnya," ujar Gilang Dirga di TPU kawasan Pondok Gede, Bekasi.

"Nah, cuma almarhum tuh orang yang enggak mau kelihatan lemah, jadi, dia harus kelihatan kuat," sambungnya.

Detik-detik menjelang kepergian Wendi Indra, pun begitu cepat.

Pria 36 tahun itu mengatakan, dirinya saat itu baru saja dikabarkan soal kondisi sang ayah.

Namun, hanya dalan hitungan sekitar satu menit dari telepon pertama, dia kembali mendapati kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia.

Duka cita tengah dirasakan oleh selebritas Gilang Dirga. Pasalnya sang ayah, Wendi Indra dikabarkan meninggal dunia pada Rabu (31/12) dini hari.

