Giliran ASN PPPK Soroti Mentalitas Anggota Dewan, Datang Rapat Tidur Lalu Pulang

jpnn.com - JAKARTA - Kritik dari Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda soal mentalitas ASN baik PNS maupun PPPK mengundang reaksi keras.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, pernyataan ketua Komisi II saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah pada 15 Juli 2026 itu, sangat merendahkan seluruh ASN PPPK maupun PNS.

"Di saat para ASN sedang memperjuangkan hak-haknya melalui suara rakyat di parlemen, tetapi justru ada statement Ketua Komisi II yang melukai hati ASN," kata Nur Baitih kepada JPNN, Minggu (19/7).

Mungkin betul ujar Nur, ada segelintir PNS dan PPPK yang demikian, tetapi jangan dianggap semua ASN memiliki mentalitas seperti itu.

Di lapangan banyak ASN yang kooperatif, kreatif, dan inovatif untuk hal positif. Mereka bekerja dari pagi sampai sore di kantor bekerja sesuai aturan dan tupoksinya.

"Gejolak ASN dengan statement ketua Komisi II DPR RI ini tidak bisa dihindarkan. Saat ini banyak yang marah dan kecewa karena pernyataan itu keluar dari mulut seorang anggota dewan yang notabenenya juga dipilih mungkin dari kalangan ASN, apalagi beliau pernah juga menjadi ASN PNS," tutur Nur Baitih.

Lebih lanjut dikatakan Nur, banyak juga anggota dewan yang punya mentalitas sama. Datang rapat hanya sekadar presensi, duduk sebentar di ruangan, lalu, lima menit pergi.

Ada juga yang sekadar datang, lalu, main ponsel atau bahkan saat rapat mereka tidur tidak mendengarkan.