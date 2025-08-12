Gim kartu hewan legendaris versi 2 hadir ekslusif di 41 lokasi Timezone Indonesia.

jpnn.com, JAKARTA - Gim kartu hewan legendaris, Animal Kaiser+ Versi 2 hadir secara ekslusif di Timezone Indonesia, selaku pemegang lisensi resmi.

Kehadirannya juga didukung 76 mesin baru yang tersebar di 41 lokasi Timezone di seluruh Indonesia.

"Permainan ini bukan hanya permainan biasa, tetapi bagian dari memori banyak orang yang kini bisa dihidupkan kembali dalam versi terbaru yang lebih seru," kata CEO TEEG Indonesia, Naveen H, Selasa (12/8).

Memeriahkan peluncuran ini, Timezone juga menggelar Turnamen Animal Kaiser+ dengan hadiah total puluhan juta rupiah di dua venue utama yaitu Emporium Pluit Mall Lantai UG pada 8–10 Agustus 2025 dan La Piazza Lantai 2 mulai 14–17 Agustus 2025.

"Hanya dengan 150 ribu rupiah peserta sudah bisa mendapatkan 100 Tizo, starter pack eksklusif yang berisi kartu-kartu terbaru Animal Kaiser+ Versi 2 dan langsung bisa jadi koleksi terbaru," lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan total 84 mesin Animal Kaiser+ Versi 2 aktif di seluruh Indonesia, para pecinta gim ini punya lebih banyak kesempatan buat jelajahi kartu-kartu terbaru, adu strategi di arena, dan bertemu sesama penggemar dari berbagai kota.

Bagi para peserta juga memiliki kesempatan menjadi pemenang dan mendapatkan rare card impian.

Para pemenang juga bisa membawa pulang sertifikat resmi desain eksklusif Animal Kaiser+ sebagai bukti kejayaan mereka di arena. (esy/jpnn)