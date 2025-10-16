Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Ginting Tersandung Strategi Tuan Rumah, Perjalanan Denmark Open 2025 Berakhir Dini

Kamis, 16 Oktober 2025 – 05:31 WIB
Ginting Tersandung Strategi Tuan Rumah, Perjalanan Denmark Open 2025 Berakhir Dini - JPNN.COM
Anthony Sinisuka Ginting gugur di babak pertama Denmark Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Anthony Sinisuka Ginting harus mengakhiri langkahnya lebih cepat di Denmark Open 2025.

Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu tersingkir di babak pertama seusai kalah straight game dari wakil tuan rumah Anders Antonsen dengan skor 7-21, 19-21 di Jyske Bank Arena, Odense, Rabu (15/10/2025) malam WIB.

Ginting Kesulitan Meladeni Antonsen

Pertandingan dimulai dengan dominasi penuh dari Antonsen. Ginting kesulitan menemukan ritme permainan.

Baca Juga:

Memasuki gim kedua, Ginting menunjukkan perbaikan permainan. Namun, perubahan strategi Antonsen membuat peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu kembali kehilangan kendali.

"Saya kurang siap menghadapi perubahan pola permainan Antonsen," ungkap Ginting.

Tersandung Strategi Antonsen

Lebih lanjut, Ginting mengaku terus berupaya mengimbangi permainan Antonsen.

Baca Juga:

Namun, konsistensi Antonsen yang kini berada di peringkat dua dunia membuat langkah Ginting terhenti lebih cepat dari yang diharapkan.

"Di gim kedua saya mencoba lebih percaya diri dan nothing to lose. Saya berusaha keluar dari tekanan."

Anthony Sinisuka Ginting harus mengakhiri langkahnya lebih cepat di Denmark Open 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ginting  Denmark Open 2025  Anthony Ginting  Anders Antonsen  Denmark Open 
BERITA GINTING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp