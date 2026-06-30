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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Giorgio Antonio Buka Suara soal Hubungannya dengan Sarwendah

Selasa, 30 Juni 2026 – 04:39 WIB
Giorgio Antonio Buka Suara soal Hubungannya dengan Sarwendah - JPNN.COM
Pasangan Sarwendah dan Giorgio Antonio. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com, JAKARTA - Giorgio Antonio akhirnya buka suara mengenai sorotan publik terhadap kedekatannya dengan Sarwendah.

Dia meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait hubungan mereka.

Pernyataan Giorgio saat melakukan siaran langsung di media sosial yang cuplikan videonya diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram.

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Dalam siaran langsung itu, Giorgio mengatakan hanya dirinya dan Sarwendah yang mengetahui kondisi sebenarnya.

"Sebetulnya aku dan Mamio (Sarwendah) yang tahu. Keadaan Mamio seperti apa, ya hanya kita yang tahu," kata Giorgio.

Dia menilai berbagai asumsi yang berkembang di media sosial tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, ia meminta publik tidak mudah memberikan penilaian terhadap Sarwendah.

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Giorgio mengaku memahami bahwa dirinya menjadi sasaran perhatian publik. Namun, dia berharap berbagai komentar negatif tidak diarahkan kepada Sarwendah.

"Kalau kubu-kubu sana mau asumsi, mau menjelek-jelekkan mendingan jelekin aku saja. Jujur aku tidak apa-apa daripada Mamio," ujarnya.

Giorgio Antonio menegaskan hanya dirinya dan Sarwendah yang mengetahui kondisi hubungan mereka.

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TAGS   Giorgio Antonio  Sarwendah  Pacaran  artis pacaran 
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