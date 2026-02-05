Giorgio Antonio dan Sarwendah Akhirnya Resmi Pacaran

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Giorgio Antonio alias Gio akhirnya mengakui telah resmi berpacaran dengan Sarwendah.

Pengakuan itu disampaikan Gio dalam sebuah acara yang videonya beredar luas di media sosial.

Melalui unggahan akun TikTok @worldofsargio, Gio menjawab langsung pertanyaan seputar status hubungannya dengan Sarwendah.

Saat itu, salah satu host menanyakan kepastian hubungan mereka di hadapan para tamu undangan.

“Sebenarnya Mamio sama Papio sudah official, ya?” tanya sang host, Rabu (4/2/2026).

Mendengar pertanyaan tersebut, Gio sempat tersenyum sebelum akhirnya memberikan jawaban singkat.

Tanpa ragu, dia menjawab, “Yes,” yang langsung disambut pelukan dari mantan istri Ruben onsu itu.

Menurut Gio, keterbukaannya soal hubungan ini merupakan bentuk keseriusannya terhadap Sarwendah.