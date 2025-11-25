Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Giovanni van Bronckhorst Tengah Pertimbangkan Tawaran Melatih Timnas Indonesia?

Selasa, 25 November 2025 – 07:48 WIB
Giovanni van Bronckhorst Tengah Pertimbangkan Tawaran Melatih Timnas Indonesia?
Asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst. Foto: X/@SportsPeteO

jpnn.com - Nama Giovanni van Bronckhorst kembali mencuat sebagai kandidat pelatih baru Timnas Indonesia.

Melansir cuitan jurnalis Pete O'Rourke, pria kelahiran 5 Februari 1975 itu disebut tengah mempertimbangkan tawaran untuk menukangi Skuad Garuda.

"Asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst sedang mempertimbangkan tawaran untuk mengisi posisi manajer Timnas Indonesia," bunyi cuitan Pete.



Tidak berlebihan melihat pria berakronim GVB masuk dalam radar PSSI sebagai calon pengganti Patrick Kluivert.

Mantan pemain Barcelona itu diketahui memiliki garis keturunan Maluku.

GVB Masuk Radar PSSI

Sejak awal, nama Van Bronckhorst memang masuk dalam bursa pelatih Timnas Indonesia bersama Frank de Boer dan Henk ten Cate.



Saat ini, Van Bronckhorst masih terikat kontrak sebagai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool.

Menarik untuk ditunggu perkembangan terbaru dari bursa pelatih Timnas Indonesia setelah PSSI resmi mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.

Asisten pelatih Liverpool, Giovanni van Bronckhorst tengah mempertimbangkan tawaran melatih Timnas Indonesia

