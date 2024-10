Giring Eks Nidji jadi Wamen Kebudayaan, Chynthia Riza Ucap Kalimat Romantis Ini

jpnn.com, JAKARTA - Giring Ganesha Djumaryo ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih.

Penunjukan eks vokalis Nidji sebagai wakil menteri diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10) malam.

Istri Giring, Chynthia Riza mengaku terharu atas penunjukan suaminya sebagai Wamen Kebudayaan.

"Selamat ya sayangku, cintaku, kebanggaanku," ucap Chynthia Riza melalui akun miliknya di Instagram dikutip, Senin (21/10).

Wanita cantik yang telah dikaruniai empat anak itu juga mengaku terharu sekaligus bangga kepada suaminya yang siap mengemban tugas negara di era pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.

"Aku sudah enggak bisa berkata apa-apa lagi selain betapa terharu dan bangganya aku menjadi pendamping hidup kamu. Aku yang selalu ada di sampingmu, melihat langsung betapa besar perjuangan dan pengorbanan kamu sayang," ujar Chynthia.

Giring nantinya akan mendampingi politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Kebudayaan.

"Sekali lagi selamat ya sayang, selamat bertugas untuk bangsa dan negara. Love you and so so proud of you," kata Chynthia kepada suami tercinta, Giring Ganesha. (mar1/jpnn)



