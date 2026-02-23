Giro Surplus bank bjb, Solusi Cerdas Atur Dana Usaha Lebih Produktif

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus menghadirkan beragam program menarik bagi nasabah sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan perbankan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Melalui sejumlah inisiatif strategis, perseroan berupaya menghadirkan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sekaligus membuka peluang optimalisasi dana bagi pelaku bisnis.

Salah satu program yang diperkenalkan adalah Giro Surplus, solusi perbankan yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dana bisnis secara lebih efisien.

Program ini ditujukan bagi nasabah giro non perorangan agar dapat mengoptimalkan dana yang dimiliki tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan.

Di tengah dinamika dunia usaha yang terus berkembang, pengaturan arus kas yang tertata menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

Giro Surplus hadir sebagai alternatif penempatan dana dengan skema tertentu sehingga nasabah berkesempatan memperoleh reward kompetitif sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pengelolaan dana yang terencana, perusahaan dapat menyusun strategi keuangan secara lebih sistematis.

Program ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengatur likuiditas, sehingga kebutuhan operasional tetap berjalan seiring optimalisasi dana mengendap.