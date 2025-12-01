Girona vs Real Madrid: Gol Penalti Mbappe Menyelamatkan Los Blancos dari Kekalahan

Senin, 01 Desember 2025 – 09:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 atas Girona dalam pertandingan pekan ke-14 Liga Spanyol 2025/26.

Gol dari eksekusi tendangan penalti Kylian Mbappe menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan pada laga yang berlangsung di Stadion Montilivi, Girona, Minggu waktu setempat.

Hasil ini membuat Real Madrid harus rela posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol diambil alih oleh Barcelona yang memiliki 34 poin dari 14 pertandingan, unggul satu poin dari Los Blancos.

Di sisi lain, hasil imbang ini belum cukup mengangkat posisi Girona keluar dari zona degradasi setelah memiliki 12 poin dari 14 pertandingan yang sudah dilalui.

Pada pertandingan ini Girona dapat unggul terlebih dahulu melalui Azzedine Ounahi. Namun, Real Madrid dapat menyamakan kedudukan melalui Mbappe, demikian catatan La Liga.

Real Madrid menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tembakan dari Kylian Mbappe.

Namun, bola masih melambung ke atas mistar gawang Girona.

Skuad asuhan Xabi Alonso itu kembali mendapat peluang yang kali ini melalui sundulan yang dilepaskan Eder Militao.