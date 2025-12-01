Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Girona vs Real Madrid: Gol Penalti Mbappe Menyelamatkan Los Blancos dari Kekalahan

Senin, 01 Desember 2025 – 09:35 WIB
Girona vs Real Madrid: Gol Penalti Mbappe Menyelamatkan Los Blancos dari Kekalahan - JPNN.COM
Logo kompetisi La Liga Spanyol. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 atas Girona dalam pertandingan pekan ke-14 Liga Spanyol 2025/26.

Gol dari eksekusi tendangan penalti Kylian Mbappe menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan pada laga yang berlangsung di Stadion Montilivi, Girona, Minggu waktu setempat.

Hasil ini membuat Real Madrid harus rela posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol diambil alih oleh Barcelona yang memiliki 34 poin dari 14 pertandingan, unggul satu poin dari Los Blancos.

Baca Juga:

Di sisi lain, hasil imbang ini belum cukup mengangkat posisi Girona keluar dari zona degradasi setelah memiliki 12 poin dari 14 pertandingan yang sudah dilalui.

Pada pertandingan ini Girona dapat unggul terlebih dahulu melalui Azzedine Ounahi. Namun, Real Madrid dapat menyamakan kedudukan melalui Mbappe, demikian catatan La Liga.

Real Madrid menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tembakan dari Kylian Mbappe.

Baca Juga:

Namun, bola masih melambung ke atas mistar gawang Girona.

Skuad asuhan Xabi Alonso itu kembali mendapat peluang yang kali ini melalui sundulan yang dilepaskan Eder Militao.

Gol tendangan penalti Kylian Mbappe menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan atas Girona pada pertandingan lanjutan Liga Spanyol

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Real Madrid  Girona  Liga Spanyol  Mbappe  penalti 
BERITA REAL MADRID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp