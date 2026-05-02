Gitaris Zendhy Kusuma Dapat Pujian dari Andra Ramadhan

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris sekaligus komposer, Zendhy Kusuma mendapatkan pujian dari musisi legendaris Indonesia, Andra Ramadhan

Momen tersebut terjadi saat ajang Experience Guitars Show 2026 yang berlangsung di Lippo Mall Nusantara, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Ramadhan menyampaikan pandangannya mengenai kualitas musikalitas Zendhy yang dinilai memiliki kemampuan teknikal tinggi, karakter musikal yang kuat, serta konsistensi dalam berkarya di industri musik.

"Zendhy adalah seorang musisi, gitaris, komposer yang sangat handal. Saya pribadi sangat menyukai karya-karya Zendhy dari album yang pertama. Menurut saya, dia adalah salah satu extraordinary guitarist di Indonesia," ungkap Andra Ramadhan, Gitaris Dewa 19.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para pengunjung, komunitas musik, serta pecinta gitar yang hadir dalam event Experience Guitars Show 2026, sebuah ajang yang mempertemukan musisi, brand alat musik, dan komunitas gitar dalam satu panggung inspiratif.

Tidak hanya aktif sebagai performer, Zendhy Kusuma juga menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan talenta musik generasi muda melalui pendirian Zendhy Kusuma Guitar School, sebuah institusi pendidikan musik yang berfokus pada pengembangan teknik bermain gitar, musikalitas, serta pembentukan karakter musisi yang profesional.

Melalui Zendhy Kusuma Guitar School, Zendhy secara langsung membimbing para siswa dari berbagai usia dan latar belakang, mulai dari pemula hingga tingkat lanjutan. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan teknik bermain gitar, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, kreativitas, dan konsistensi sebagai fondasi utama dalam bermusik.

Dalam kesempatan yang sama, Zendhy Kusuma juga menyampaikan filosofi sederhana yang menjadi prinsip dalam perjalanan karirnya sebagai musisi dan pendidik.