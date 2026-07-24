Giti X Cursion RT, Ban SUV yang Siap Taklukkan Berbagai Kondisi Jalan

jpnn.com, KARAWANG - PT Gajah Tunggal Tbk melalui brand Giti kembali memperluas portofolionya dengan memperkenalkan ban Giti X Cursion RT di Karawang, Jawa Barat pada Kamis (23/7).

Ban yang diklaim memberikan performa optimal itu akan mengincar segmen SUV dan pikap dalam kabin.

R&D Manager PT Gajah Tunggal, Widi Yansen mengungkapkan pihaknya merancang ban barunya itu untuk memberikan performa di segala kondisi jalan.

"GitiXCursion ini didesain khusus bagi semua kalangan karena ban ini bisa digunakan di jalan aspal ataupun berbatuan," ungkap Widi kepada awak media di Karawang.

Menurut dia, salah satu fokus utama pengembangan pada ban tersebut ialah memperkokoh kontruksi. Itu dilakukan agar ban itu mampu menjaga stabilitas dan daya tahan yang kuat.

GitiXCursion memiliki desain alur zig-zag yang membantu menjaga kebersihan permukaan tapak, sedangkan susunan blok yang mengunci meningkatkan traksi dan kestabilan pada berbagai kondisi jalan.

Sementara desain sidewall yang tangguh memberikan tampilan agresif, perlindungan tambahan di segala medan, serta daya tahan lebih pada bagian atas dinding samping ban.

Ban itu juga memiliki blok bahu yang bisa meningatkan traksi dan daya cengkraman untuk mendukung pengendalian yang stabil pada berbagai kondisi jalan.