JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: 100 Unit Pertama BAIC BJ30 Hybrid Resmi Meluncur ke Garasi Konsumen

Minggu, 23 November 2025 – 20:36 WIB
Handover BAIC BJ30 Hybrid kepada konsumen di GJAW 2025. Foto: baic

jpnn.com, TANGERANG - Pasar SUV hybrid kembali memanas. PT. JIO Distribusi Indonesia mulai mendistribusikan 100 unit pertama BAIC BJ30 Hybrid kepada konsumen di seluruh Indonesia.

Hal itu menandai langkah penting setelah mencatatkan lebih dari 200 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sejak Juli hingga akhir November 2025.

Momentum tersebut dirayakan lewat seremoni simbolis yang digelar di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada 23 November 2025.

Baca Juga:

Distribusi Nasional Mulai Bergulir

Batch pertama akan menyasar berbagai kota besar—mulai dari Jabodetabek, Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, hingga Yogyakarta.

Prosesnya dilakukan secara bertahap melalui jaringan diler resmi BAIC Indonesia.

Baca Juga:

Langkah awal menjadi bukti kesiapan distribusi BAIC dalam merespons permintaan pasar yang terus meningkat.

Respons masyarakat yang cukup tinggi membuat BAIC optimististis pengiriman batch berikutnya akan makin meluas.

TAGS   BAIC  BAIC BJ30 Hybrid  gjaw 2025  BAIC GJAW 2025 
