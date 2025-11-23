GJAW 2025: 100 Unit Pertama BAIC BJ30 Hybrid Resmi Meluncur ke Garasi Konsumen

Minggu, 23 November 2025 – 20:36 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Pasar SUV hybrid kembali memanas. PT. JIO Distribusi Indonesia mulai mendistribusikan 100 unit pertama BAIC BJ30 Hybrid kepada konsumen di seluruh Indonesia.

Hal itu menandai langkah penting setelah mencatatkan lebih dari 200 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sejak Juli hingga akhir November 2025.

Momentum tersebut dirayakan lewat seremoni simbolis yang digelar di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada 23 November 2025.

Distribusi Nasional Mulai Bergulir

Batch pertama akan menyasar berbagai kota besar—mulai dari Jabodetabek, Batam, Medan, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, hingga Yogyakarta.

Prosesnya dilakukan secara bertahap melalui jaringan diler resmi BAIC Indonesia.

Langkah awal menjadi bukti kesiapan distribusi BAIC dalam merespons permintaan pasar yang terus meningkat.

Respons masyarakat yang cukup tinggi membuat BAIC optimististis pengiriman batch berikutnya akan makin meluas.