Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: BYD Tawarkan Lini EV Lengkap, Zona Teknologi, hingga Promo Menggoda

Senin, 24 November 2025 – 06:05 WIB
GJAW 2025: BYD Tawarkan Lini EV Lengkap, Zona Teknologi, hingga Promo Menggoda - JPNN.COM
Dolphin, satu di antara beberapa line up EV besutan BYD di GJAW 2025. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, booth BYD yang diisi narasi kuat tentang masa depan mobilitas listrik, kembali menjadi salah satu pusat perhatian.

Begitu melangkah masuk, pengunjung langsung disambut parade 10 unit dari 6 model EV terbaru BYD.

Mulai dari BYD ATTO 1— compact city car yang mencuri perhatian; ATTO 3—SUV elektrifikasi yang dikenal nyaman sekaligus lincah; hingga BYD Dolphin—si ramah perkotaan yang makin populer di segmen hatchback listrik.

Baca Juga:

Tak berhenti di sana, BYD juga menampilkan Seal—sedan listrik berperforma tinggi, Sealion 7 sebagai SUV modern nan futuristik, serta BYD M6—MPV elektrik untuk kebutuhan keluarga Indonesia.

Seluruh line-up itu berdampingan seperti potret lengkap kemampuan BYD untuk menjawab beragam kebutuhan mobilitas konsumen.

GJAW 2025: BYD Tawarkan Lini EV Lengkap, Zona Teknologi, hingga Promo Menggoda

Baca Juga:

Zona Teknologi

Salah satu magnet terbesar di booth ialah BYD Technology Area. Zona ini menampilkan E-Platform unggulan BYD lewat pendekatan visual yang imersif.

Di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, booth BYD yang diisi narasi kuat tentang masa depan mobilitas listrik, kembali menjadi salah satu pusat perhatian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  gjaw 2025  promo BYD di GJAW 2025  Byd Atto 1 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp