GJAW 2025: Changan Deepal SO7 Curi Perhatian, Tawarkan Teknologi Baterai Terkini

jpnn.com, TANGERANG - Pabrikan mobil asal China, Changan menghadirkan Deepal SO7 di panggung Gaikindo Jakarta Atuo Show (GJAW) 2025.

Kehadiran SUV listrik itu menjadi penantang baru di pasar otomotif tanah air.

DMobil tersebut akan bersaing dengan sejumlah rivalnya seperti BYD Seallion 7, Chery Omoda E5, dan GAC Aion Y Plus. Lantas apa saya yang ditawarkan pada Deepal SO7?

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya mengatakan mobil ini memiliki teknolog terkini seperti Golden Shield Battery yang menjanjikan keamanan dan efisiensi tinggi.

"Setiap inovasi yang kami hadirkan, termasuk Golden Shield Battery, dirancang untuk memberikan tingkat keamanan yang dapat diandalkan dalam penggunaan jangka panjang. Kami ingin memastikan bahwa setiap konsumen Changan Deepal S07 dapat berkendara dengan tenang, kapan pun dan di mana pun,” kata Setiawan Surya melalui keterangan resminya, Kamis.

Perusahaan meyakini teknologi itu menawarkan perawatan rendah, proses pengisian daya lebih cepat, umur pakai panjang, performa tinggi, serta jangkauan optimal berkat tiga faktor utama yang dikukuhkan seperti ketahanan, keamanan, dan efisiensi.

Dalam pengujian yang dilakukan oleh pihak internal, baterai itu mampu mempertahankan kinerja optimal bahkan setelah menempuh jarak hingga 600.000 km.

Ini menjadikannya salah satu baterai dengan tingkat degradasi paling rendah di kelasnya.