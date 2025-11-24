Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: Chery X Curi Perhatian, Mobil Bisa Berubah Bentuk

Senin, 24 November 2025 – 17:30 WIB
Perkenalan Chery X di GJAW 2025. Foto: ridho

jpnn.com, TANGERANG - GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di BSD City menjadi panggung spesial bagi Chery X—mobil yang diklaim bisa berubah bentuk.

Menurut Chery Sales Indonesia (CSI) namanya memang sederhana, tetapi apa yang dibawanya jauh dari kata standar.

Chery X tampil sebagai mobil keluarga yang tak ingin terkungkung dalam definisi standar.

Di balik bodinya yang gagah, tersimpan kemampuan unik: SUV 7 penumpang yang bisa berubah menjadi pikap kabin ganda, bahkan menjadi camper van lengkap dengan tenda di atap.

Terinspirasi Harimau

Chery X lahir dari inspirasi sang raja rimba. Direktur Pemasaran PT. CSI, Budi Darmawan, menyebut desain lampu depan hingga buritan mobil meminjam karakter harimau—kuat, gesit, dan tak takut medan berat.

“X adalah kendaraan yang mengesankan, dibangun untuk keluarga yang membutuhkan ruang lebih luas."

"Inilah redefinisi bagaimana sebuah mobil keluarga seharusnya hadir,” ujar Budi, Senin (24/11).

Chery  Chery X  gjaw 2025  chery gjaw 2025 
