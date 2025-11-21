GJAW 2025: CSI Mengumumkan Harga Chery J6T, Spesial untuk 1.000 Konsumen

Jumat, 21 November 2025 – 14:34 WIB

jpnn.com, TANGERANG - PT. Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga jual SUV listrik Chery J6T di tengah hiruk-pikuk Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11).

Harga yang diumumkan pun memperlihatkan posisinya. Varian RWD dibuka di angka Rp 525.500.000, sedangkan varian tertinggi iWD (Intelligent Wheel Drive) Rp 559.500.000.

Angka yang sengaja dipasang untuk menegaskan status: ini bukan J6 biasa—itu versi yang lebih kokoh, lebih bertenaga, dan lebih serius.

Baca Juga: Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung

“J6T membawa sejumlah perbedaan signifikan dibanding pendahulunya. Mulai dari desain, interior, sampai dimensi yang lebih besar,” jelas Direktur Penjualan PT. CSI Budi Darmawan.

Chery J6T dibangun dengan satu visi: all-terrain capability.

Ground clearance 225 mm langsung menjadi pembeda, memberi rasa percaya diri saat melewati medan menantang.

Varian iWD tampil sebagai primadona. Motor gandanya menghasilkan 275 HP dan 385 Nm.

Cukup untuk melesat dari 0–100 km/jam dalam 6,5 detik—angka yang terhitung agresif untuk SUV listrik off-road.