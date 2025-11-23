Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: CSI Merilis Chery Tiggo 8 CSH Varian Murah

Minggu, 23 November 2025 – 13:13 WIB
GJAW 2025: CSI Merilis Chery Tiggo 8 CSH Varian Murah - JPNN.COM
CSI merilis varian baru Tiggo 8 CSH di GJAW 2025, Tangerang. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah riuh lantai Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Sabtu (22/11), Chery Sales Indonesia (CSI) muncul dengan kejutan baru.

Bukan satu, melainkan dua varian tambahan Tiggo 8 CSH yang langsung mengubah peta pilihan di segmen SUV hybrid tanah air.

Kini, konsumen disuguhkan tiga varian lengkap—dan salah satunya justru datang dengan harga lebih rendah dari model awal ketika pertama diperkenalkan.

Baca Juga:

Varian yang paling mencuri perhatian tentu saja Tiggo 8 CSH Comfort, yang resmi menjadi opsi paling terjangkau dengan banderol Rp439,9 juta (OTR Jakarta).

Di sisi lain, varian Premium tetap dipertahankan di angka Rp519,9 juta, sementara Premium AWD berdiri di puncak line-up dengan harga Rp559,9 juta.

Harga Turun, Teknologi Tetap Nendang

Baca Juga:

Menurut Direktur Penjualan CSI Budi Darmawan, kehadiran varian Comfort adalah jawaban langsung terhadap karakter pasar Indonesia yang masih sangat sensitif terhadap harga, khususnya di ranah hybrid dan PHEV.

“Perbedaan paling kentara memang ada di fitur kenyamanan, seperti panoramic sunroof, power backdoor, memory seat, dan jumlah speaker,” ujar Budi.

Di tengah riuh lantai Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Sabtu (22/11), Chery Sales Indonesia (CSI) muncul dengan kejutan baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery Tiggo 8 CSH  varian murah Chery Tiggo 8 CSH  gjaw 2025  chery gjaw 2025  Harga Chery Tiggo 8 CSH 
BERITA CHERY TIGGO 8 CSH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp