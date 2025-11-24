Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: Debut Memukau Changan Lewat Lumin dan Deepal S07

Senin, 24 November 2025 – 07:17 WIB
Peluncuran 2 mobil listrik Changan Lumin dan Deepal S07 di GJAW 2025. Foto: changan

jpnn.com, JAKARTA - Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, menjadi awal bagi Changan memperkenalkan diri ke tengah publik.

Pabrikan asal Tiongkok itu pun langsung menggebrak dengan meluncurkan dua mobil listrik sekaligus—city car Changan Lumin dan SUV listrik Deepal S07.

Tak hanya sekadar memperkenalkan diri, Changan datang dengan pesan yang jelas lewat tema “Sharing the Future”. 

Lumin: EV Mini

Di segmen city car listrik, Changan Lumin hadir dengan harga yang langsung mencuri perhatian: Rp178 juta.

Wujudnya mungil, desainnya unik, dan karakter urban-nya terasa kuat sejak pandangan pertama.

Namun, yang membuatnya lebih menarik adalah jangkauan hingga 301 km, ditambah opsi DC fast charging—fitur yang jarang ditemui di kelas entry EV.

Lumin jelas dibuat sebagai kendaraan harian yang simpel, efisien, dan mudah diajak bermanuver di kepadatan kota.

Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, menjadi awal bagi Changan memperkenalkan diri ke tengah publik. Rilis Lumin dan Deepal S07

