JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: Dukung Bisnis Logistik, DFSK Rilis Gelora E Varian Murah

Senin, 24 November 2025 – 05:40 WIB
DFSK Gelora E Btype dengan harga lebih murah. Foto: dfsk

jpnn.com, JAKARTA - PT. Sokonindo Automobile (DFSK) kembali menunjukkan keseriusannya mendukung dunia usaha Indonesia lewat partisipasinya di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

Mengusung tema “Drive Your Business”, DFSK menempati Hall 3 – Booth 3F ICE BSD City pada 21–30 November 2025 dengan membawa rangkaian kendaraan yang diposisikan sebagai solusi mobilitas produktif.

CEO PT. Sokonindo Automobile, Alexander Barus, menegaskan bahwa mobilitas kini menjadi fondasi operasional bisnis.

“Mobilitas bukan sekadar perpindahan, tetapi produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan,” ujarnya.

Oleh karena itu, DFSK memastikan seluruh inovasi mereka memberikan nilai nyata bagi pelaku usaha.

Di GJAW 2025, DFSK membawa model-model andalannya yang selama ini dipercaya konsumen Indonesia, yaitu: DFSK Gelora E, Super Cab, dan SERES E1.

Gelora E Varian Baru

Momentum terbesar dari kehadiran DFSK di GJAW 2025 ialah peluncuran varian terbaru DFSK Gelora E dengan harga yang jauh lebih terjangkau, yakni Rp 248 juta OTR Jakarta.

