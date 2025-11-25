Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: Mitsubishi Gelar Trade-in Cepat, Diskon, hingga DP Ringan

Selasa, 25 November 2025 – 13:12 WIB
GJAW 2025: Mitsubishi Gelar Trade-in Cepat, Diskon, hingga DP Ringan - JPNN.COM
MMKSI menghadirkan Mitsubishi Destinator, sebuah premium family SUV yang menawarkan tiga varian yakni GLS dengan harga jual Rp385 juta, Exceed Rp405 juta, dan Ultimate Rp465 juta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan “senjata lengkap”.

Bukan sekadar memajang mobil, mereka membawa rangkaian program penjualan akhir tahun yang langsung menyedot perhatian pengunjung sejak hari pertama pameran di ICE BSD, Tangerang.

Salah satu yang paling diserbu ialah program trade-in atau tukar tambah kendaraan.

Baca Juga:

Bekerja sama dengan DSS Motor, layanan diprioritaskan untuk konsumen area Jabodetabek yang ingin mengganti mobil lamanya dengan model Mitsubishi terbaru tanpa drama.

“Kami ingin memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih mudah dan menguntungkan melalui proses trade-in yang cepat dan transparan bagi konsumen di Jabodetabek,” jelas Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Yoshio Igarashi, Senin.

Bagi yang ingin melakukan pembelian baru, Mitsubishi juga tak kalah agresif.

Baca Juga:

Beragam kemudahan pembiayaan digelar, mulai dari DP rendah, tenor hingga tujuh tahun, bunga ringan, program Smart Cash, sampai promo spesial “55th Anniversary” yang memberikan bonus tambahan untuk pembeli.

Tidak berhenti di situ, pengunjung GJAW 2025 juga berkesempatan membawa pulang cashback hingga jutaan rupiah, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan “senjata lengkap”.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mitsubishi  promo mitsubishi  Mitsubishi GJAW 2025  trade-in mitsubishi  gjaw 2025 
BERITA MITSUBISHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp