Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: Suzuki Grand Vitara Tampil Tegas dengan Warna Baru

Sabtu, 22 November 2025 – 19:15 WIB
GJAW 2025: Suzuki Grand Vitara Tampil Tegas dengan Warna Baru - JPNN.COM
Peluncuran Suzuki Grand Vitara warna baru di GJAW 2025. Foto: sis

jpnn.com, TANGERANG - Di tengah riuhnya Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD City, Tangerang. Suzuki memperkenalkan Grand Vitara dengan sentuhan minor change.

Pembaruannya fokus pada dua hal yang paling disukai pengguna SUV masa kini—gaya dan kenyamanan.

Deputy of Sales and Marketing Managing Director Suzuki Indonesia, Dony Ismi Saputra, menggambarkan penyegaran itu sebagai bentuk komitmen untuk terus menjawab suara konsumen.

Baca Juga:

“Kami menyentuh aspek visual serta kenyamanan berkendara melalui fitur-fitur terbaru. Melalui pembaruan ini, pelanggan akan merasa lebih bangga kepada Grand Vitara yang dimilikinya,” ujar Dony, Jumat.

Dan benar saja, Suzuki tidak sekadar mengganti aksen atau menambah stiker. 

Grand Vitara kini hadir dengan warna baru Pearl Cave Black, nuansa gelap mengilap yang memberi karakter lebih tegas dan premium.

Baca Juga:

Dibungkus dengan New Design Wheels yang tampil lebih dinamis, SUV tampak siap naik kelas.

Masuk ke dalam kabin, penyegarannya langsung terasa. Sistem hiburan kini dilengkapi layar 7-inch Digital TFT Color MID yang modern.

Di tengah riuhnya Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD City, Tangerang. Suzuki memperkenalkan Grand Vitara dengan sentuhan minor change.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   suzuki grand vitara  gjaw 2025  suzuki gjaw 2025  grand vitara warna baru  harga suzuki grand vitara 
BERITA SUZUKI GRAND VITARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp