GJAW 2025: Suzuki Grand Vitara Tampil Tegas dengan Warna Baru

Sabtu, 22 November 2025 – 19:15 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Di tengah riuhnya Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD City, Tangerang. Suzuki memperkenalkan Grand Vitara dengan sentuhan minor change.

Pembaruannya fokus pada dua hal yang paling disukai pengguna SUV masa kini—gaya dan kenyamanan.

Deputy of Sales and Marketing Managing Director Suzuki Indonesia, Dony Ismi Saputra, menggambarkan penyegaran itu sebagai bentuk komitmen untuk terus menjawab suara konsumen.

“Kami menyentuh aspek visual serta kenyamanan berkendara melalui fitur-fitur terbaru. Melalui pembaruan ini, pelanggan akan merasa lebih bangga kepada Grand Vitara yang dimilikinya,” ujar Dony, Jumat.

Dan benar saja, Suzuki tidak sekadar mengganti aksen atau menambah stiker.

Grand Vitara kini hadir dengan warna baru Pearl Cave Black, nuansa gelap mengilap yang memberi karakter lebih tegas dan premium.

Dibungkus dengan New Design Wheels yang tampil lebih dinamis, SUV tampak siap naik kelas.

Masuk ke dalam kabin, penyegarannya langsung terasa. Sistem hiburan kini dilengkapi layar 7-inch Digital TFT Color MID yang modern.