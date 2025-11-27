Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GJAW 2025: Suzuki Guyur Promo Akhir Tahun, Test Drive Dapat Emas

Kamis, 27 November 2025 – 06:34 WIB
GJAW 2025: Suzuki Guyur Promo Akhir Tahun, Test Drive Dapat Emas
Tawaran promo menarik Suzuki di GJAW 2025. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tutup tahun, Suzuki datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, bukan sekadar memajang line-up andalan, tetapi juga "koper" penuh promo.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) tahu betul momentum akhir tahun selalu jadi saat paling strategis bagi calon pembeli mobil.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Dony Ismi Saputra selaku Deputy of Sales & Marketing Managing Director SIS.

“GJAW 2025 menjadi jendela strategis bagi konsumen. Setiap penawaran telah kami siapkan untuk menghadirkan nilai investasi yang menguntungkan," kata dia, Kamis (27/11).

Voucher Belanja

Selama 21–30 November 2025, setiap pembelian line-up penumpang Suzuki—mulai Fronx, New XL7, Grand Vitara, All New Ertiga, S-Presso, hingga Jimny—langsung diganjar voucher belanja Rp1 juta.

Menariknya, bonus itu bisa digabung dengan promo reguler, sehingga nilai total benefit makin “nendang”.

Test Drive Fronx Pulang Bawa Emas

Menjelang tutup tahun, Suzuki datang ke GJAW 2025 di ICE BSD, Tangerang, bukan sekadar memajang line-up andalan, tetapi juga "koper" promo

