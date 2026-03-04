Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

GKSR: Setiap Suara Rakyat Adalah Kedaulatan, Bukan Angka Statistik  

Rabu, 04 Maret 2026 – 04:01 WIB
GKSR: Setiap Suara Rakyat Adalah Kedaulatan, Bukan Angka Statistik   - JPNN.COM
Ketua Umum Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Foto: Dok Sekber GKSR

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merupakan gerakan konstitusional yang memperjuangkan demokrasi inklusif.

Ketua Umum GKSR Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan GKSR adalah kumpulan partai yang meski tak punya kursi, tapi punya legitimasi suara rakyat.

"Kami bukan gerakan antikonstitusi, delapan partai nonparlemen sah sebagai representasi warga negara. Kami memastikan tak ada suara rakyat yang hilang," tegas dia dalam seminar nasional membahas parliamentary threshold, di Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Hanura itu menilai ambang batas parlemen berpotensi mengubah substansi demokrasi. 

Menurut OSO saat jutaan rakyat suaranya hilang, yang hilang bukan hanya kursi, tapi kedaulatan dan konstitusi.

Demokrasi, sambung OSO, bukan hanya milik partai besar. Demokrasi bukan kompetisi antar elite.

Baca Juga:

“Setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik," ucapnya.

OSO mengaku parliamentary threshold akan menyederhanakan sistem kepartaian. 

Sekretaris Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merupakan gerakan konstitusional yang memperjuangkan demokrasi inklusif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OSO  Sekber GKSR  Partai Hanura  Parliamentary Threshold 
BERITA OSO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp