Glamazing Luncurkan Sunmazing CC Color & Care

jpnn.com, MALANG - Glamazing Indonesia meluncurkan Sunmazing CC Color & Care, sunscreen yang memadukan perlindungan SPF 40 PA++++, koreksi warna instan, serta manfaat skincare aktif dalam satu langkah praktis.

Berbasis di kota Malang, Glamazing terus menghadirkan inovasi yang menggabungkan teknologi kecantikan modern dan pendekatan formulasi yang aman untuk kulit masyarakat Indonesia.

Sunmazing CC hadir dengan Color-Matching Technology, teknologi adaptif yang mampu menyesuaikan warna produk dengan undertone dan skintone pengguna secara otomatis.

Teknologi ini memberikan tampilan kulit yang natural, bebas gray cast, tidak menggelap, dan memiliki second-skin finish yang ringan serta breathable.

Yudrika Azka, Chief Marketing Officer Glamazing Indonesia mengatakan di Indonesia banyak jenis kulit rentan mengalami hiperpigmentasi, produk tinted sunscreen menjadi pilihan yang lebih unggul karena pigmennya memberikan perlindungan tambahan terhadap visible light, termasuk blue light yang dapat memperparah dark spots, PIH, dan melasma.

Hal ini membuat Sunmazing CC lebih komprehensif dibanding sunscreen biasa.

Formula Sunmazing CC diperkaya dengan Centella Asiatica dan Licorice Extract untuk menenangkan sekaligus mencerahkan tampilan kulit, serta Ferulic Acid + Vitamin C & E sebagai antioksidan yang membantu mencegah oksidasi dan menjaga kulit tetap radiant.

“Sunmazing CC kami hadirkan sebagai jawaban bagi konsumen yang menginginkan sunscreen yang terasa lebih modern dan multifungsi. Produk ini tidak hanya melindungi kulit, tetapi juga membantu meratakan warna, mengoreksi tampilan kulit, dan tetap terasa ringan sepanjang hari. Sebagai brand yang berbasis di Malang, kami bangga dapat membawa inovasi ini dari kota kami untuk seluruh Indonesia,” ujar Yudrika.