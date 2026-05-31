GlamLocal Hadirkan Kurasi 65 Merek Lokal di Indonesia Women Fest 2026

Minggu, 31 Mei 2026 – 14:19 WIB
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Sebanyak 65 brand lokal turut meramaikan gelaran GlamLocal bersama Indonesia Women Fest.

Adapun acara itu digelar di ICE BSD, Tangerang selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Mei 2026.

Tina Astari selaku istri Wakil Menteri (Wamen) serta istri dari Maman Abdurahman secara resmi membuka acara tersebut.

Dalam sambutannya, Tina Astari mengapresasi konsep sinergis yang diusung oleh Indonesia Women Fest dan GlamLocal.

Menurutnya, momentum ini merefleksikan gerakan nyata dari konsep women supporting women yang lebih luas di Indonesia.

"Tema Indonesia Women Festival ini sangat luar biasa. Ketika berbicara mengenai embracing woman support, tema ini mampu melihat peran wanita bukan hanya sekadar sebagai istri atau ibu, tetapi bagaimana perempuan Indonesia berani melangkah, bermimpi, dan berkarya," ujar Tina Astari.

"Di dalam area pameran ini, banyak sekali pegiat UMKM yang diprakarsai oleh perempuan. Mereka adalah harapan kita semua agar wanita Indonesia bisa bertahan, maju memiliki usaha, dan menjadi sosok yang berdaya secara ekonomi," sambungnya.

Dia juga menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara para pelaku industri kreatif dengan jajaran instansi pemerintahan, termasuk kementerian terkait demi memacu daya saing produk lokal di kancah nasional maupun global.

