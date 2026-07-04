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JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Glamlocal Mid Year Sale 2026 Digelar, Hadirkan Berbagai Diskon Menarik, Intip Yuk!

Sabtu, 04 Juli 2026 – 04:13 WIB
Glamlocal Mid Year Sale 2026 Digelar, Hadirkan Berbagai Diskon Menarik, Intip Yuk! - JPNN.COM
Glamlocal Mid Year Sale diadakan di Mezzanine Floor, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan selama lima hari, yakni 1-5 Juli 2026. Foto: dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran bazar tahunan yang ditunggu-tunggu para pencinta belanja, Glamlocal Mid Year Sale kembali digelar.

Kali ini, gelaran bazar tersebut diadakan di Mezzanine Floor, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan selama lima hari, yakni 1-5 Juli 2026.

Puluhan brand lokal pun meramaikan Glamlocal Mid Year Sale tahun ini, di antaranya Lozy, masa., Atkey, Zaskia Mecca, Nueta, Yeppu Outfit, Callanda Hijab, Muda, Myminols, dan Omara.

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Pemilihan Pasaraya Blok M sebagai lokasi kali ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, kawasan Blok M kini telah menjelma menjadi episentrum kultur, kreativitas, dan tempat berkumpulnya anak muda Jakarta.

Koordinator Glamlocal, Rizky Azhar mengungkapkan kegembiraannya atas antusiasme luar biasa di hari pertama yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Glamlocal.

"Hari pertama ini bertepatan dengan ulang tahun Glamlocal, dan kami sangat senang karena jumlah brand yang bergabung jauh lebih banyak. Blok M saat ini menjadi ikon tempat orang untuk berekspresi, khususnya bagi Gen Z dan milenial. Kami ingin ikut join the hype di sini," ujar Rizky Azhar dalam keterangannya.

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Dia mengatakan, proses kurasi produk sendiri dilakukan dengan ketat demi menyesuaikan dengan tren pasar saat ini.

Dia menuturkan bahwa berbagai produk yang sedang tren dapat ditemukan di bazar tersebut.

Gelaran bazar tahunan yang ditunggu-tunggu para pencinta belanja, Glamlocal Mid Year Sale kembali digelar.

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TAGS   Glamlocal Mid Year Sale  Bazar  diskon  GlamLocal 

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