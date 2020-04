Glenn Fredly Meninggal, BCL: So Many Losses, 2020 Memang Berbeda

Kamis, 09 April 2020 – 20:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bunga Citra Lestari kembali dirundung duka. Setelah suaminya Ashraf Sinclar meninggal pada Februari 2020 lalu, BCL dikagetkan dengan kepergian Glenn Fredly, pada Rabu (9/4) kemarin.

Wanita yang karib disapa BCL ini merasa tahun ini terberat dalam hidupnya. Pasalnya, hanya berselang dua bulan, pelantun lagu Pernah Muda ini harus kehilangan suami dan kini sahabatnya.

Ibu satu anak ini merasa tahun ini jadi terasa berbeda lantaran terlalu banyak kehilangan orang-orang yang disayangi.

“So many losses, 2020 memang berbeda,” tulis BCL dalam akun Instagram miliknya, Kamis (9/4).

Dalam kesempatan ini, BCL juga mengajak sekaligus mengingatkan semua orang untuk saling menjaga diri dan menghargai apa yang dimiliki saat ini, sebab kehilangan orang yang disayang sangat menyakitkan.

“Lets take care of each other. Lets love each other. Nikmati moment yang dipunya. Mencintai, memberikan kasih dengan orang yang dicinta. Karena kita tahu, waktu sangatlah berharga, love, BCL,” ungkap BCL.

Sementara, dalam Insta Story miliknya, BCL juga mengucapkan rasa belasungkawa untuk Glenn.

“Selamat jalan, Glenn Fredly. Sosok teman, seniman, panutan. Terima kasih untuk segala karya dan kebaikan kekal kenangan. Rest and peace,” kata BCL.(chi/jpnn)