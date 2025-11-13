Global Infotech Solution Perkuat Daya Saing Digital

jpnn.com, JAKARTA - Global Infotech Solution (GIS), penyedia layanan IT memperkuat fondasi digitalnya melalui implementasi Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP) sebagai bagian dari strategi transformasi digital perusahaan.

Langkah ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Implementasi SAP ini menjadi wujud nyata dari komitmen GIS dalam menghadirkan platform terpadu berbasis data real-time, yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan pengelolaan keuangan, kemitraan bisnis, serta sumber daya manusia.

Baca Juga: Global Infotech Solution Beri Beasiswa Kepada Para Siswa SMK IT di Jabodetabek

Dengan dukungan sistem ERP bertaraf global, GIS kini memiliki fondasi digital yang solid dan esensial untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat daya saing di pasar teknologi nasional, dan bahkan di tingkat global.

“Implementasi SAP merupakan investasi strategis dalam membangun daya saing digital yang berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan kami meningkatkan efisiensi biaya dan profitabilitas, sekaligus memperkuat posisi GIS sebagai mitra teknologi terpercaya di Indonesia,” ujar Edric Kurniadi, CFO Global Infotech Solution.

Proses implementasi SAP dilakukan secara kolaboratif oleh tim internal GIS bersama mitra konsultan SAP bersertifikat, memastikan seluruh tahapan mulai dari migrasi data, transfer knowledge, hingga uji sistem berjalan sesuai standar global.

Melalui integrasi ini, GIS menargetkan peningkatan produktivitas di seluruh lini bisnis.

"Langkah ini mempertegas komitmen GIS dalam membangun infrastruktur digital yang berkelanjutan dan adaptif. Dengan fondasi sistem yang kuat, kami siap mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan secara konsisten dan efisien," imbuh Andre Wihardjo, Deputy Managing Director dan Group CTO Global Infotech Solution.(chi/jpnn)