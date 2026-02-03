Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Global Infotech Solution Raih Bronze Medal EcoVadis 2026

Selasa, 03 Februari 2026 – 13:51 WIB
Global Infotech Solution Raih Bronze Medal EcoVadis 2026 - JPNN.COM
Global Infotech Solution (GIS) berhasil meningkatkan peringkatnya ke kategori Bronze Medal. Foto dok GIS

jpnn.com, JAKARTA - Global Infotech Solution (GIS) berhasil mempertahankan penilaian keberlanjutan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk 2026.

Setelah sebelumnya memperoleh badge Committed pada 2025, di awal 2026 ini, GIS berhasil meningkatkan peringkatnya ke kategori Bronze Medal.

Pencapaian ini juga menempatkan GIS di jajaran 35% perusahaan terbaik dari lebih dari 1.000 organisasi yang dinilai oleh EcoVadis.

Baca Juga:

Terdapat empat aspek utama yang menjadi kerangka utama EcoVadis dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh, yakni Lingkungan, Ketenagakerjaan & Hak Asasi Manusia, Etika, serta Pengadaan Berkelanjutan.

Keberlanjutan penilaian ini mencerminkan konsistensi GIS dalam membangun tata kelola dan praktik operasional yang selaras dengan standar global.

“Environmental, Social, and Governance (ESG) kini bukan lagi diferensiasi, tetapi prasyarat untuk bisa bertahan dan dipercaya di industri teknologi. Bagi GIS, penilaian EcoVadis menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis kami berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Amon Fernandes, Managing Director Global Infotech Solution.

Baca Juga:

Hasil penilaian tersebut didukung oleh fondasi keberlanjutan yang telah dicapai GIS sepanjang 2025, termasuk penerapan kerangka ESG melalui berbagai kebijakan dan inisiatif internal, serta didukung oleh perolehan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Komitmen ini juga tercermin melalui pengakuan eksternal di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk perolehan Top CSR Award 2025.

GIS menegaskan posisinya di tengah industri teknologi Indonesia yang tengah beradaptasi dengan standar keberlanjutan global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Global Infotech Solution  GIS  ESG  Penghargaan 
BERITA GLOBAL INFOTECH SOLUTION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp