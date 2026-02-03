Global Infotech Solution Raih Bronze Medal EcoVadis 2026

jpnn.com, JAKARTA - Global Infotech Solution (GIS) berhasil mempertahankan penilaian keberlanjutan dari lembaga evaluasi internasional EcoVadis untuk 2026.

Setelah sebelumnya memperoleh badge Committed pada 2025, di awal 2026 ini, GIS berhasil meningkatkan peringkatnya ke kategori Bronze Medal.

Pencapaian ini juga menempatkan GIS di jajaran 35% perusahaan terbaik dari lebih dari 1.000 organisasi yang dinilai oleh EcoVadis.

Terdapat empat aspek utama yang menjadi kerangka utama EcoVadis dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh, yakni Lingkungan, Ketenagakerjaan & Hak Asasi Manusia, Etika, serta Pengadaan Berkelanjutan.

Keberlanjutan penilaian ini mencerminkan konsistensi GIS dalam membangun tata kelola dan praktik operasional yang selaras dengan standar global.

“Environmental, Social, and Governance (ESG) kini bukan lagi diferensiasi, tetapi prasyarat untuk bisa bertahan dan dipercaya di industri teknologi. Bagi GIS, penilaian EcoVadis menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis kami berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Amon Fernandes, Managing Director Global Infotech Solution.

Baca Juga: Global Infotech Solution Perkuat Daya Saing Digital

Hasil penilaian tersebut didukung oleh fondasi keberlanjutan yang telah dicapai GIS sepanjang 2025, termasuk penerapan kerangka ESG melalui berbagai kebijakan dan inisiatif internal, serta didukung oleh perolehan sertifikasi ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Komitmen ini juga tercermin melalui pengakuan eksternal di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk perolehan Top CSR Award 2025.