Gloria Nababan Raih Gelar The Winner Asianista Internasional 2025 di Singapura

jpnn.com, SINGAPORE - Gloria Rahita Nababan, remaja 10 tahun asal Pekanbaru, Riau, kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan The Winner dalam ajang Asianista Internasional 2025 di Singapura. Gloria menjadi satu-satunya finalis yang mewakili Kota Pekanbaru dalam kompetisi bergengsi tersebut.

"Prestasi ini akan saya persembahkan kepada orang tua, kerabat dekat, dan masyarakat Pekanbaru, Riau," ujar Gloria melalui sambungan telepon seusai acara, Senin (21/4).

Sebelumnya, Gloria juga pernah menyabet gelar Juara The Winner dan The Best Costume dalam ajang nasional Pesona Batik Nusantara 2024 di Jakarta. Kompetisi Asianista Internasional 2025 digelar di Tagore Lane, Thomson Road, Singapura, pada Minggu (20/4/2025), dengan ratusan finalis dari berbagai negara Asia Tenggara.

Gloria, putri pasangan Indra Lamhot Sihombing dan Stella Sihombing, berangkat ke Singapura pada 19 April 2025 didampingi ibunya dan beberapa kerabat. Dalam acara tersebut, ia secara resmi dinobatkan sebagai pemenang dengan menerima selempang dan mahkota dari Miss ShaSha, owner Asianista Internasional sekaligus perwakilan panitia dari Singapura.

Stella, ibu Gloria, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian putrinya. "Kami yakin Gloria mampu bersaing dengan finalis lainnya. Syukur kepada Tuhan, dia berhasil meraih juara," kata Stella.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, serta berbagai pihak yang mendukung Gloria hingga meraih prestasi internasional ini. Rombongan Gloria dijadwalkan kembali ke Pekanbaru pada Kamis (24/4).

Prestasi Gloria tidak hanya membanggakan keluarga, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau, memperkuat posisi Indonesia di kancah kompetisi internasional. (tan/jpnn)